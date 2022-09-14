В Березниках открыли второй в регионе школьный технопарк «Кванториум»

Фото: permkrai.ru

В Березниках открылся второй в регионе школьный технопарк «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В новом технопарке на базе школы №2 смогут осваивать современные технологии более 1,8 тыс. детей из городского округа и соседних муниципалитетов края. Например, из Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Александровского округов и Кизела.

Это второй школьный центр инженерного творчества в регионе. Первый работает с прошлого учебного года в Чусовом.

В Кванториуме ребята смогут познавать наукоемкие технологии в теории и на практике. Там откроются пять направлений - Хайтек, Робоквантум, Физика, Биология и Химия.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

- Дети из краевой столицы и муниципалитетов должны иметь одинаковые возможности для обучения. Чусовской и Березниковский округа – одни из ярких примеров, где местные ребятишки уже здесь и сейчас могут осваивать знания с использованием современных технологий и реализовывать свои смелые, инновационные идеи.

В технопарк поставлены цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, наборы по механике, мехатронике и робототехнике, электронике, электромеханике и микропроцессорной технике. Также приобретены наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов и для быстрого прототипирования, а также роботы-симуляторы.

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