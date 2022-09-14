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Общество14 сентября 2022 15:34

В Прикамье появится центр военной подготовки молодежи

Его планируется создать на базе лагеря «Орленок»
Источник:kp.ru
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В Прикамье появится центр военной подготовки молодежи. Его планируют организовать в лагере «Орленок». Это в деревне Гамы Пермского муниципального округа, сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.

Появление такого центра воспитания молодежи «Авангард» позволит проводить круглосуточные сборы для молодых людей.

Помимо этого, в центре будут проводить сборы учеников старших классов, так как в российских школах изучение основ военного дела входит в обязательную программу последних двух лет обучения.

Сергей Яшкин, зампред краевого парламента:

- Сейчас мы арендуем детские лагеря для проведения сборов.Это неэффективно с точки зрения расходования средств бюджета. Центр станет особым видом загородного стационарного детского лагеря с круглосуточным пребыванием. Правительству и депутатам предстоит определиться с необходимым объемом финансирования.

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