В Прикамье мать и ее сын получили ожоги во время поездки на автобусе

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В Пермском крае 30-летняя жительница Кудымкара и ее четырехлетний сын получили сильные ожоги во время поездки на автобусе. Подробностями делится пресс-служба краевого СУ СКР.

Инцидент произошел 9 сентября. Женщина и ее ребенок ехали в автобусе, как вдруг произошла разгерметизация отопительной системы рейсового «ПАЗ 4234». На нем пассажиры ехали по маршруту «Кудымкар-Кува». В итоге пострадавшие получили сильные ожоги и после обратились в больницу.

«Проводится мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в краевом СУ СКР.