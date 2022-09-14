Жители Краснокамска смогут экономить на цифровых сервисах МТС

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У жителей Краснокамска появилась возможность подключения домашнего высокоскоростного интернета и ТВ. Об этом в своем telegram-канале рассказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. Порядка одной тысячи квартир в городе смогут ежемесячно экономить на связи до 40 процентов, объединяя все услуги в «пакеты».

Компания впервые начала предоставлять услуги высокоскоростного домашнего интернета в многоквартирных домах в городе Краснокамск. Теперь жителям доступен комплекс услуг связи МТС, включающий высокоскоростной домашний интернет до 500 Мбит/с, IP-телевидение, онлайн-кинотеатр KION, а также мобильная связь для всей семьи. Пропускная способность интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи. Новые возможности позволят пользователям с комфортом параллельно пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть кино онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний» картинки, за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах.

«Мы продолжаем поступательное развитие сети фиксированного интернета в Прикамье. До конца 2022 года планируется подключить к домашним услугам МТС треть домохозяйств Краснокамска. Сейчас нашими «пакетными» услугами могут воспользоваться жители Перми, Соликамска, Добрянки. Это значит, что им доступны «пакетные» услуги, которые позволяют экономить до 40% от общих затрат на цифровые сервисы. По нашим оценкам, семья из четырех человек, подключив цифровые сервисы МТС, может сэкономить до 15 тысяч рублей в год», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Краснокамске можно по ссылке https://vk.cc/ceJYjM.