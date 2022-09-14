В пермском Дворце детского творчества сработала пожарная сигнализация

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В пермском Дворце детского творчества сегодня вечером сработала пожарная сигнализация. По сообщениям очевидцев в соцсетях видно, что к зданию стянулись пожарные автомобили и автомобили «скорой».

Подробностями происшествия поделились в пресс-службе краевого ГУ МЧС России и рассказали, что ничего страшного не произошло.

«От МЧС России к месту прибыли силы и средства в количестве 10 единиц техники и 34 человека личного состава. Проведена проверка, дыма и огня нет, вызов ложный», - рассказали в МЧС.