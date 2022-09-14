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Общество14 сентября 2022 13:49

В Перми в этом году сдадут бассейн в микрорайоне Вышка-II

И еще один решили построить в микрорайоне Ива
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

В администрации Перми рассчитывают, что на этой неделе новый бассейн в микрорайоне Вышка-II получит положительное заключение Госэкспертизы.

- Открыть бассейн на улице Гашкова планируем до конца года, - отметил во время во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» (Пермь, 96,6 FM) глава города Алексей Дёмкин.

В трехэтажном здании кроме основного 25-метрового бассейна будет еще и развлекательный, поменьше, а также зал единоборств и сауна.

Также Алексей Дёмкин сообщил, что в ближайшее время в городе должно появиться еще три крупных бассейна. Один из них – это 25-метровый бассейн на 8 дорожек в школе, которая должна появиться в микрорайоне Ива. Бассейн будет сертифицирован для проведения в нем соревнований разного уровня.