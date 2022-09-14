В этом году животных едва ли удастся перевезти в новый Пермский зоопарк

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сможет ли в этом году хотя бы часть животных из пермской коллекции справить новоселье в новом зоопарке? Об этом радиослушатели спросили главу Перми Алексея Дёмкина во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» (Пермь, 96,6 FM).

Алексей Дёмкин отметил, что после того, как строительство нового зоопарка взял под контроль губернатор Пермского края, стройка оживилась, и многие здания на объекте находятся в высокой степени готовности. Но вот начать перевозить в него животных в этом году вряд ли удастся.

- Мы просто не усеем получить необходимые сертификаты, на это уйдет определенное время, - объяснил глава города. – Но надеюсь, что в следующем году пермяки и гости города смогут посетить новый пермский зоопарк.