Артист театра «У Моста» травмировался при подготовке к спектаклю

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инспекция труда взяла на контроль несчастный случай, произошедший в Пермском театре «У Моста». Подробности рассказывает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 12 сентября. Артист драмы при подготовке к спектаклю на большой сцене театра упал спиной и получил травму затылка. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Государственная инспекция труда Прикамья выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая.

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