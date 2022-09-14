Артист театра «У Моста» травмировался при подготовке к спектаклю

.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Инспекция труда взяла на контроль несчастный случай, произошедший в Пермском театре «У Моста». Подробности рассказывает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 12 сентября. Артист драмы при подготовке к спектаклю на большой сцене театра упал спиной и получил травму затылка. В настоящее время пострадавший находится в больнице.
Государственная инспекция труда Прикамья выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru