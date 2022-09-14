В центре Перми остановили трамвай из-за оставленной сумки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Перми вчера остановили трамвай. Причина – оставленная в салоне пассажиром сумка с личными вещами, сообщает пресс-служба пермского гортранса.

Из-за невнимательности пассажира вагон встал на улице Ленина, создав транспортный коллапс. Трамваи маршрутов 4, 7 и 12 пришлось пустить в объезд маршрута.

«Почему важно следить за своими вещами? Их потеря в салоне может привести к часовому простою трамваев или автобусов. Будьте внимательны и помните простые, но важные правила: держите личные вещи при себе. Если обнаружили бесхозный предмет не трогайте его. Сообщите об этом водителю. Забытые вещи Вы также можете поискать у перевозчиков, если их нашёл водитель», - отметили в гортрансе.

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