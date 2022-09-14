Мэр Перми заявил, что говорить о повышении стоимости билетов на автобусы и трамваи в этом году преждевременно

Фото: архив "КП".

Во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» (Пермь, 96,6 FM) глава Перми Алексей Дёмкин ответил на вопросы пермяков. Один из них касался того, будут ли в этом году повышать стоимость проезда на общественном транспорте в Перми до 39 рублей? Эти цифры назывались в СМИ.

- Это не совсем верно, - отметил Алексей Дёмкин. – 39 рублей – это экономически обоснованный тариф, который был подсчитан в этом году. В прошлом году он был равен 35 рублям, то есть вырос на 11 процентов, что ниже официального уровня инфляции. И все равно за разовую поездку цена была установлена в 33 рубля, а при приобретении проездного она еще ниже. Но в любом случае новый тариф утверждает Гордума, а обсуждения в ней этого вопроса не было. Так что говорить о повышения стоимости проезда в этом году преждевременно.