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Общество14 сентября 2022 12:01

Жительницу Прикамья осудили за поджог магазина

Она хотела отомстить своему неприятелю
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Барде местную жительницу признали виновной в попытке поджога магазина. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Женщина, испытывая личную неприязнь к индивидуальному предпринимателю, решила уничтожить его магазин. Ночью она вооружилась горелками с газовым баллоном и подожгла дрова, сложенные вплотную к стене торгового помещения. Дождавшись, когда огонь разгорится, она покинула место преступления.

Однако ее план провалился. И огонь оперативно ликвидировали сотрудники противопожарной службы. Материальный ущерб потерпевшему составил свыше 4,7 млн руб.

Суд назначил гражданке наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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