В Пермском крае на реке Киргинка погиб мужчина

Трагедия на реке Киргинка произошла сегодня после полудня.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Мужчина ориентировочно 60 лет погиб на реке Киргинка, что в Куединском районе. О происшествии стало известно в 2 часа дня – именно в это время поступила информация в ГУ МЧС России по Пермскому краю. На место на двух машинах прибыли шестеро специалистов РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Помощь спасателей не потребовалась.
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