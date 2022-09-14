В Пермском крае на реке Киргинка погиб мужчина

Трагедия на реке Киргинка произошла сегодня после полудня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мужчина ориентировочно 60 лет погиб на реке Киргинка, что в Куединском районе. О происшествии стало известно в 2 часа дня – именно в это время поступила информация в ГУ МЧС России по Пермскому краю. На место на двух машинах прибыли шестеро специалистов РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Помощь спасателей не потребовалась.

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