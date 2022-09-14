В пяти муниципалитетах Прикамья будут модернизированы системы теплоснабжения

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В Пермском крае выбрали муниципалитеты, в которых в2023 году благодаря краевой программе будут модернизированы системы теплоснабжения. Как сообщили краевом министерстве ЖКХ, средства на реализацию проектов будут направлены в Кишертский, Очерский, Юрлинский, Губахинский и Частинский округа.

- Есть четкое понимание, что нельзя оставлять муниципалитеты один на один с проблемой обветшания теплового комплекса. Поэтому мы продлили действие региональной программы и начали разработку проектно-сметной документации для тех территорий, которые планируем включить в программу на 2022-2024 годы. В малых населенных пунктах, в первую очередь, мы должны переходить на распределительную генерацию и небольшие энергоемкие котельные, - подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

Всего в 2023 году при поддержке краевого бюджета будут построены семь новых котельных. Они заменят старые, изношенные, работающие на дровах и угле - новые котельные будут работать на газе.

- Построив новую котельную, мы получим надежную, постоянную и качественную подачу теплоносителя в дома и учреждения социальной сферы – это очень важно. Также новая технология позволяет уменьшить количество выбросов вредных веществ на 20%. И, конечно, существенно экономится топливо, - подчеркнули администрации Юрлинского округа

Общая стоимость работ, запланированных на 2023 год, составляет порядка 160 миллионов рублей. Из них 95 процентов - финансирование в рамках краевой программы модернизации систем теплоснабжения, еще 5 процентов – собственные средства муниципалитетов.