В честь 300-летия Перми состоятся более 300 юбилейных мероприятий

Фото: Пермская городская дума

Основной темой заседания Общественного совета стала подготовка к 300-летию краевой столицы.

- 300-летие – ключевая городская тема на протяжении уже нескольких лет. Некоторые проекты, посвященные 300-летию, будут продолжены и после 2023 года. Мы не зацикливаемся на одной конкретной дате, а действуем целенаправленно и системно. Именно на таком подходе делал акцент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Масштабные проекты требуют времени – и об этом нужно помнить, - отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Всего в юбилейном году запланировано более 300 мероприятий городского, регионального и федерального уровней. Наиболее масштабные из них: летний фестиваль «Рождение рек», Дягилевский фестиваль, фестиваль «Наука и искусство», Российская студенческая весна, Рождественский фестиваль, международный форум «Россия – спортивная держава».

Также сейчас в Перми активно ведется ремонт и реконструкция зданий учреждений культуры, спорта и образования, масштабное благоустройство парков и скверов. В ближайшие годы запланировано расширение улицы Карпинского. Продолжится работа по обновлению общественного транспорта.

Члены Совета отметили необходимость развития туристической инфраструктуры Перми, а также предложили создать музей истории городского быта.