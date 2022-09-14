В Пермском крае выявили еще 1 263 больных ковидом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 14 сентября – плюс 1 263 заражений коронавирусом. Госпитализированы в больницы 111 пациентов. Среди новых заболевших 367 старше 60 лет.

Новые заражения зафиксированы в 38 территориях края. Общее число заболевших в Пермском крае достигло 406 940.

С начала пандемии в регионе от последствий ковида скончались 8 887 человек. Двое умерли за минувшие сутки.

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