В Соликамске начнут строить новый дом для расселения жильцов из «аварийки»

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В Соликамском городском округе в ближайшие два с половиной года ликвидируют более 9 тысяч квадратных метров аварийного жилья, люди оттуда переедут в новые квартиры. Как сообщили в Министерстве строительства Пермского края, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в комфортное жилье уже переехали 240 жителей Соликамского округа – это почти половина от запланированного до конца 2024 года количества переселенцев.

В этом году в соликамском микрорайоне Клестовка по муниципальному контракту начнется строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома, в котором 68 квартир предназначены для переселения жителей аварийных домов.

- Объект будет построен по панельной технологии – из многослойных стеновых панелей, которые выпускают на заводе в Краснокамске, - сообщили в Минстрое Прикамья. - Завершение строительства планируется в 1 квартале 2024 года». Рядом с будущим муниципальным домом расположена «Соль Арена» и новое здание гимназии на 825 мест.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что строительство новых домов в муниципалитетах на сегодня является одной из главных задач.

Напомним, расселение аварийного жилья в Пермском крае реализуется ускоренными темпами. Мероприятия планируется завершить не в 2025 году, как было запланировано первоначально, а в 2024. Сейчас в завершающих стадиях строительство домов в Краснокамске и Барде, стройки идут в Губахе, Чернушке и Кудымкаре, началось возведение дома в Перми на ул. Чайковского, 11. Всего запланировано строительство в 18 муниципалитетах региона.

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в комфортные жилые помещения уже переехали почти 22 тысяч жителей края. Всего до конца 2024 года остается более 18 тысяч человек, которые должны заехать в благоустроенные квартиры.