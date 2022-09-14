В Перми ограничили движение по улице Лодыгина

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловском районе Перми с 13 по 20 сентября ограничили движение по улице Лодыгина. Об этом сообщает пресс-служба департамента дорог и благоустройства города.

Движение ограничат в районе дома №10. Причина - строительство объекта инженерной инфраструктуры.

Как уточнили в пресс-службе департамента, в работе общественного транспорта изменений не будет.

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