«Проспект Пермь» оспаривает штраф за досрочное открытие «iMALL Эспланада»

ООО «Проспект Пермь» оспаривает назначенный штраф в суде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Застройщик многофункционального центра «Эспланада» подал апелляцию на решение арбитражного суда. ООО «Проспект Пермь» назначен штраф в 250 тысяч рублей за досрочное открытие ТЦ – без разрешительных документов на ввод в эксплуатацию. С иском к копании вышла прокуратура Ленинского района Перми.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу к производству принял. По информации в картотеке арбитражных дел, первое заседание назначено на 31 октября.
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