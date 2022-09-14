Доходы транспорта Перми за 8 месяцев превысили 2,8 миллиарда рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доходы транспортной отрасли Перми за 8 месяцев работы составили 2,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Так, за аналогичный период 2021 года этот показатель составил 2,3 млрд руб. А это позволило увеличить количество отправлений на наиболее популярных маршрутах и сократить бюджетные дотации на сумму около 400 млн руб.

Еще в городском дептрансе отметили рост пассажиропотока. Например, в августе он превысил плановые показатели на 5%. Похожая динамика фиксируется и в сентябре.

Анатолий Путин, глава департамента транспорта города Перми:

– Качественная работа общественного транспорта зависит от количества пассажиров. Чем большее число пассажиров пользуется транспортом, оплачивая свои поездки, тем более качественный сервис мы сможем им предоставить. Так, с начала года мы добавили количество отправлений на многих маршрутах, где наблюдалась повышенная загрузка салонов. Планируем и дальше повышать комфорт поездок наших пассажиров в рамках доступных ресурсов.

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