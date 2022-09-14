Глава Перми Алексей Дёмкин принял участие в открытии нового спортивного комплекса

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14 сентября в пермском лицее №3 открылся спорткомплекс, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для сдачи норм ГТО и занятий на спортивных тренажерах. В открытии стадиона принял участие Глава Перми Алексей Дёмкин.

- Я уверен, что этот стадион станет точкой притяжения не только для лицеистов, но и для всех жителей близлежащих микрорайонов, которые ведут здоровый образ жизни, – сообщил Алексей Дёмкин.

Директор лицея №3 Владимир Епанов отметил, что возможности нового комплекса позволит ученикам добиваться высоких спортивных результатов.

- Наша школа славится спортивными традициями. Ребята выступают на соревнованиях различных уровней и показывают отличные результаты. Выпускники лицея - чемпионы России, Европы и даже мира, - рассказал Владимир Епанов.

Средства на строительство спортивной площадки были выделены федерального, краевого и городского бюджетов в рамках национального проекта «Демография». Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, для того, чтобы росла популярность массового спорта необходимо дать возможность жителям муниципалитетов заниматься на новых, современных площадках.

Занятия на спортплощадке доступны не только для лицеистов, но и для всех горожан. Для того, чтобы попасть на площадку, необходимо написать заявление на получение пропуска на вахте лицея №3. Посещать стадион можно с 19.00 до 22.00.