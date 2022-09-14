Пермский край вошел в число лидеров реализации реформы ТКО в Приволжье

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В Приволжском федеральном округе прошло совещание по реализации реформы обращения с отходами. Его провела вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко. Она подчеркнула, что по всей стране должна быть создана полноценная система обращения с отходами, позволяющая сократить количество захороняемого мусора.

По объему образования коммунальных отходов Приволжье занимает второе место в России, поэтому, по словам вице-премьера, здесь особенно важно активизировать ввод заводов по утилизации мусора.

Виктория Абрамченко от метила, что лидером по реализации реформы в округе является Нижегородская область. Также перевыполнение показателей по сортировке отходов отмечено у Саратовской области, Самарской области и Пермского края. Практически во всех регионах планируемые к вводу мощности позволят к 2024 году достичь сортировки половины всех отходов, к 2030 году этот показатель должен составить 100 процентов. .

Напомним, проект по дуальному сбору ТКО и их сортировке внедряется в регионе по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ранее глава Прикамья поручал профильным ведомствам проработать вопрос об увеличении объема заказов среди муниципальных образований региона на продукцию, созданную из вторсырья, что позволит поддержать региональных производителей и развивать раздельный сбор мусора.

Все мероприятия по внедрению раздельного сбора мусора в Прикамье ведутся в рамках национального проекта «Экология», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным.