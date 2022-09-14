В Пермском крае прокурор вынес предостережение главе города за срыв отопительного сезона

Старт отопительного сезона в п. Пашия на контроле у прокурора Горнозаводского района. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Горнозаводского района Пермского края проверила готовность поднадзорной территории к грядущему отопительному сезону. Как выяснилось, на 7 сентября на переданных администрацией Горнозаводска в ведение МУП «Теплопровод» участках трубопровода к котельной № 7 в поселке Пашия не устранили прорывы и не заменили запорную арматуру.

Кроме того, предприятие не заключило договор на поставку газа для дальнейшего оказания услуг тепло- и горячего водоснабжения. Все эти причины поставили под угрозу своевременный запуск отопления, а, значит, нарушали права жителей города на отопление надлежащего качества.

8 сентября с целью предотвращения негативных последствий главе городского округа Вадиму Лумпову и директору «Тепловода» Ирине Костаревой объявлены предостережения, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Ситуация продолжает оставаться на особом контроле у прокурора Горнозаводского района.

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