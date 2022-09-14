Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Первый опыт сотрудничества с пабом «Пан Кружечка» в Перми «Амкар» посчитал успешным. Напомним, 10 сентября фирменный паб оказался переполненным болельщиками «красно-черных», которые в этот день в прямом эфире наблюдали за футбольным матчем своих любимцев в Челябинске. Поддержка за несколько сот километров оказалась услышанной – «Амкар Пермь» победил со счетом 2:1.

На этот раз 18 сентября на «поле» фирменного клубного паба «Пан Кружечка» (Комсомольский пр., 27) вновь будут кипеть футбольные страсти – «Амкар» в гостях сыграет против ижевского «Зенита». (0+)

Футбольный клуб «Амкар Пермь» организует прямую трансляцию матча, которая начнется в 16:00 (время пермское).

В пермском клубе советуют заранее бронировать столики в пабе «Пан Кружечка». Футболисты «Амкара» обязуются показать красивый футбол, а бар предложит жаркую атмосферу боления, вкусные напитки и еду (18+). Кстати, от клуба обещают подарки!

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