Фото: МЧС Пермского края.

Большая часть пожаров в Пермском крае 13 сентября произошла в частных и многоквартирных домах.

«В минувшие сутки, 13 сентября, на территории региона произошло 10 пожаров. Больше половины очагов загорания зафиксировали в частных и многоквартирных жилых домах в Чусовом, Очере, Перми, Соликамске и Пермском районе. Статистика всех пожаров такова: 5 пожаров - в Перми; по 1 пожару - в Очерском, Горнозаводском, Краснокамском, Соликамском округах и Пермском районе. Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - говорят в МЧС Пермского края.

Жертв и пострадавших на пожарах за прошедшие сутки не зарегистрировано.

В число 10 очагов загорания 13 сентября вошли: садовый дом - в Краснокамском округе; частные жилые дома - в Чусовском и Очёрском округах; баня - в Кировском районе Перми; неэксплуатируемый сарай - в Чусовском округе; мусор - в Краснокамском округе; многоквартирные жилые дома - в Орджоникидзевском и Дзержинском районах Перми, Пермском районе и Соликамском округе.

За прошедшие сутки 13 сентября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировали.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 13 сентября 2022 года на территории региона 145 профилактическими группами в составе 315 человек осуществлено 1165 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1877 человек, распространено 1357 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru