Жителей пяти районов Перми отключат от водоснабжения

Отключение холодной воды будет проходить строго по графику. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение водоснабжения запланировано в Индустриальном, Кировском, Ленинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах города. Оно будет проходить планово с конца сентября и до начала октября. График опубликован на сайте компании «Новогор-Прикамье».

Так, в Свердловском районе отключение запланировано на 21 сентября, в Орджоникидзевском – на 22-е, Закамске - 23-е. В Балатово не будет воды 24 сентября и 1 октября, в центре Перми – 26 сентября, в Индустриальном районе – 27-го.

Отметим, самые массовые отключения будут в Орджоникидзевском районе – сразу 43 дома по улице Щербакова.

С полным списком адресов, где на время планово-ремонтных работ будет отключено водоснабжение, можно ознакомиться по ссылке.

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