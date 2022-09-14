В Перми пройдет грандиозная выставка собак из приюта «Доброе сердце»

Все собаки в приюте вакцинированы и стерилизованы. Фото: группа приюта ВКонтакте.

Давно задумывались о том, чтобы рядом с вами по жизни шел четвероногий друг? 17 сентября эта мечта может сбыться. В субботу в Балатовском парке пройдет грандиозная выставка собак из приюта «Доброе сердце».

- 40 с лишним удивительных собак, от малышей до великанов, разных возрастов, окрасов и темпераментов приедут из приюта, чтобы найти себе нового хозяина, - рассказали сотрудники приюта. – На выставку «Пойдем домой!» можно прийти всей семьей. Смотрите, влюбляйтесь и становитесь счастливыми. Забрать собаку можно будет прямо с выставки, совершенно бесплатно, но по договору об ответственном содержании. Заключается он при наличии паспорта.

Все собаки вакцинированы и стерилизованы по возрасту, имеют ветеринарные паспорта с отметками об обработках и вакцинации. Волонтеры расскажут все о собаках тем пермякам, которые захотят выбрать себе четвероногого питомца.

На выставке можно будет получить консультацию кинологов, грумеров, купить игрушки, лежанки и лакомства.

Место проведения мероприятия: 17 сентября с 13.00 до 17.00 на кинологической площадке за остановкой ПКиО «Балатово» (авт. 11, 12, 30) по ул. Подлесной по стороне гипермаркета «Лента».

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