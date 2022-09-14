Мэрия Перми может передать в краевую собственность один из «холмов» на эспланаде

Судьба "холмов" снова под вопросом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Перми планируют безвозмездно передать один из «холмов» на эспланаде вместе участком под ним в краевую собственность. Соответствующий проект внес на рассмотрение депутатов городской думы глава города Алексей Демкин. Площадь здания по документам составляет 311 м2, участка – 395 м2. В настоящее время объект не завершен – его готовность оценивается в 70%, сообщили в городской администрации.

Кстати, вопрос передачи объекта в краевую собственность уже рассматривался весной. Но окончательное решение тогда так и не приняли.

Напомним, «холмы» возвели на эспланаде в 2020 году. Из четырех на сегодня функционирует три – два кафе и туалет. До сих пор не введено в эксплуатацию административное строение.

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