Краснокамск Фото: Павел Шатров

Каждое третье воскресенье сентября в России отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. В 2022 году он приходится на 17 сентября. В Краснокамске решили совместить этот профессиональный праздник с Днем города и городского округа.

Днем образования Краснокамска считается 7 октября 1938 года, а Краснокамский городской округ появился на карте региона 28 мая 2018 года. Его численность составляет 74 069 человек, а занимаемая площадь – 958 кв. км. Крупнейшими населенными пунктами округа являются: Краснокамск (48 788), Оверята (4 586), Майский (4 131), Стряпунята (1 591), Мысы (1 385)

Как пояснил глава Краснокамского городского округа Игорь Бакариз, Краснокамск – город бумажников. На его территории работают несколько крупнейших предприятий России бумажной отрасли, в число которых входят ЦБК «Кама» и фабрика «Гознак». В свое время они стали для Краснокамска градообразующими.

«Именно по этой причине общественники, ветераны, руководители предприятий Краснокамска этим летом приняли решение совместить День города с профессиональным праздником работников лесоперерабатывающей промышленности. Этот день будет наполнен различными яркими событиями», - поясняет выбор горожан Игорь Бакариз.

В масштабном городском празднике примут участие творческие коллективы Краснокамска и Пермского края. Для горожан и гостей города будут работать несколько площадок на эспланаде и стадионе.

Главной фишкой праздника станет проведение шоу «Битва пельменей». В нем примут участие более 20 команд.

Предприятия города расскажут о своей деятельности, покажут образцы выпускаемой продукции и специальной техники.

Кстати, 17 сентября станет и днем открытия городского стадиона после масштабной реконструкции. В течение всего дня здесь будут работать интерактивные площадки, состоятся спортивные матчи.

Хедлайнером Дня Краснокамска станет известная группа «Волга-Волга», свое мастерство покажут ведущие ди-джеи Прикамья. Завершатся торжества большим праздничным фейерверком. (0+)

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