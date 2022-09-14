В Перми юридическая фирма обманула клиентку на 32 тысячи рублей

Юристы составили договора, не имеющих юридического смысла и значения, а равно потребительской ценности. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сотрудники частной юридической компании воспользовались, так сказать, ситуацией. Пенсионерка обратилась за бесплатной консультацией по вопросу некачественного предоставления коммунальной услуги по водоснабжению – в ее квартире был низкий напор воды. Юристы пообещали разобраться. И в то же время внушили женщине, что той недоплачивают пенсию. За помощь в решении обоих вопросов попросили 32 тысячи рублей.

После оплаты работа в конторе сразу закипела. Юристы в том числе отправили запрос в адрес ПАО «Пермэнергосбыт» (поставщик электрической энергии) о предоставлении информации в отношении отопления и горячего водоснабжения в квартире клиентки. Напомним, данная организация не является поставщиком отопления и не может являться поставщиком горячего водоснабжения по причине его фактического отсутствия. При этом в многоквартирном доме, в котором проживала пермячка, горячее водоснабжение не предусмотрено (у жителей газовые котельные).

Так как проблема с напором воды так и не разрешилась, плюс к ней добавились дополнительные траты личных средств, пенсионерка обратилась за помощью в краевое Управление Роспотребнадзора. По результатам проверки юридической фирмы должностные лица ведомства пришли к выводу, что юристы заключили с потребителем договоры, предметом которых является изготовление документов, не имеющих юридического смысла и значения, а равно потребительской ценности, то есть ввели жительницу Перми в заблуждение, что по результатам исполнения обязательств по договорам могут быть разрешены спорные ситуации.

В итоге владельца частной юрфирмы привлекли к административной ответственности с выплатой штрафа в размере 12 000 рублей. Тот обжаловал действия сотрудников Роспотребнадзора сначала в Арбитражном суде Пермского края, а потом в 17 Арбитражном апелляционном суде. Обе судебные инстанции оставили Постановление по делу об административном правонарушении в силе.

Кроме того, по решению суда общей юрисдикции, куда женщина обратилась для возврата уплаченных недобросовестным юристам денег, в ее пользу взыскано более 97 тысяч рублей.

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