Пробки в Перми. Фото: архив "КП"

Сервис «Яндекс Пробки» информирует о затруднении движения транспорта в Мотовилихе при движении в центр города: на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской, на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской, на ул. Лянгасова при подъезде к перекрестку с ул. Академика Веденеева – транспорт встал в пробке 7-8 баллов.

Медленно, но верно движется транспорт на ул. Соликамской от ул. Волгоградской к пл. Восстания, на ул. Славянова от пл. Восстания к ул. Пролетарской – пробки до 5 баллов.

В Свердловском районе те же 5 баллов около ТЦ «Шоколад» на ул. Героев Хасана при поъдезде к кольцу в сторону центра Перми.

В Ленинском районе Перми затруднено движение на следующих участках улиц:

- ул. Попова в обоих направлениях между ул. Екатерининской ул. Пушкина;

- ул. Революции от кольца ЦКР в сторону ул. Куйбышева;

- ул. Луначарского при подъезде к ул. Попова;- ул. Куйбышева от ул. Пушкина к ул. Революции;

- ул. Якутской при подъезде к кольцевой развязки в Сосновом бору.

В Индустриальном районе Перми:

- ул. Кронштадтская при выезде на ш. Космонавтов;

- ул. Столбовой от ж/д виадука к ш. Космонавтов;

- ш. Космонавтов от развязки с ул. Подлесной к ул. Стахановской;

- ул. Стахановской при выезде на Стахановское кольцо;

- ул. Сов. Армии от ул. Чайковского к ул. Мира;

- перекрестке ул. Промышленной и ул. Леонова.

В Дзержинском районе при подъезде к ДКЖ на ул. Энгельса со стороны Паркового и от ул. Малкова.

Общую дорожную ситуацию «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 оценивает в 3 балла.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Чусовском, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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