В Перми впервые потеплело до +15 градусов

Впервые с 3 сентября дневная температура воздуха в столице Прикамья превысила отметку +15 . На юге края этот показатель был еще выше - +16 . Благодарить за тепло следует антициклон. Правда, воздушная масса на высотах продолжает оставаться холодной. Ночами тоже не жарко – всего +1 …+6 .

Четверг пермские метеорологи обещают жаркий: с Северного Казахстана идет тепло, благодаря которому воздух на юге края и в столице Прикамья прогреется до +18 …+20 . Пик потепления ожидается в начале следующей недели, когда начнет господствовать юго-западный циклон.

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