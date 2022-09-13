Предприниматели Прикамья могут экономить время и затраты на ведение онлайн-продаж с помощью платформы InSales

Фото: Сбер

Сфера онлайн-торговли активно развивается, и ей необходимы удобные и современные сервисы, избавляющие бизнес от рутинных задач и помогающие сосредоточиться на развитии своего дела. Платформа inSales от Сбера – это единый инструмент для выхода во все каналы онлайн-продаж. С ее помощью любой предприниматель может создать свой интернет-магазин без привлечения программиста и быстро запустить продажи не только на маркетплейсах, но и через сайт или социальные сети. Прием заказов и общение с покупателями из разных мессенджеров происходит в едином окне. Это очень удобно и быстро.

Небольшому бизнесу сложно сотрудничать с каждой площадкой по отдельности, так как оформление карточек товаров по отдельности требует времени и усилий. На платформе inSales достаточно один раз заполнить информацию о своих товарах, чтобы выгрузить товарный каталог сразу на нескольких маркетплейсах, также удобно синхронизировать цены и остатки на разных площадках и поддерживать актуальные данные на каждой из них.

Платформа inSales позволяет запустить интернет-магазин быстрее, чем создавать сайт с нуля, так как предприниматель сможет собрать продукт из модулей, выбрав нужные. Многие технические вопросы по магазину могут решиться при помощи специалистов круглосуточной поддержки inSales, поэтому владельцу магазина не понадобится отдельный специалист в штате или на фрилансе.