Банк на все случаи жизни

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Всего несколько лет назад Сбер трансформировался из банка в технологическую компанию, а уже сегодня в отделение Сбербанка заходят не только за кредитом, справкой, валютой или наличными: сюда идут, чтобы посмотреть новые технологии или воспользоваться различными нефинансовыми сервисами, например, подключить телемедицину, купить ТВ-приставку. Для многих Сбер стал настоящим помощником в решении насущных задач.

Нефинансовые потребности клиентов стали заботой Сбера наравне с финансовыми: здесь можно экономить время и деньги. Логистика, доставка посылок и еды, подбор персонала для бизнеса, хранение и защита больших объемов данных - все это и многое другое берет на себя Сбер.

Светлана Евдокимова, 34года

"Мне, например, очень нравится, что в офисах Сбера сейчас можно не только делать переводы, платить за квартиру, открывать вклады, получать кредиты и менять валюту. Здесь сотрудники помогут мне оформить страховые полисы для самых разных ситуаций, отправить посылки, подключить подписки на музыку и кино, купить умные ТВ-приставки, завести новые SIM-карты... Сбер сегодня намного больше, чем просто банк!"

Сотрудники Сбера всегда могут проконсультировать и по тем услугам, которые работают в онлайне. Допустим, вы хотите получать скидки на доставку еды и сотовую связь – вам посоветуют подключить подписку. А если вам важно экономить время при поиске информации в интернете, в офисах помогут освоиться с голосовыми помощниками "Салют", которых целых тир–Сбер, Афина и Джой.

Если не получается подключить ТВ-приставку или решить, как потратить бонусы программы "СберСпасибо", обо всем подробно расскажут сотрудники Сбербанка. Здесь научат пользоваться любым сервисом, все подключат и настроят, а если надо - порекомендуют новые.