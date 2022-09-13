Цифровые технологии Сбера, которые помогают предоставлять качественный сервис

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Реалии современного мира таковы, что клиенты предъявляют очень высокие требования к сервису, а их запросы бросают серьезный вызов компаниям, заставляя их развивать дистанционные каналы, внедрять новые технологии и форматы обслуживания. Сбербанк стремится предупредить желания своих клиентов, а не только удовлетворить их. Мы расскажем о том, какие инновации помогают бренду предоставлять качественный сервис.

Решение по кредиту за пару минут

Сегодня взять кредит стало достаточно просто: не нужно ждать неделями, чтобы банк оценил твои доходы и принял наконец, решение, стоит ли тебе доверить деньги. Ответ на заявку по потребительскому кредиту придет прямо в мобильном приложении банка в течение нескольких минут. И это тоже - заслуга современных технологий.

Поясним, почему. Прежде, чем решить, стоит ли выдавать вам кредит, банку необходимо оценить, сможете ли вы его вернуть. Такой анализ называется кредитным скорингом. Раньше в Сбербанке оценкой платежеспособности и добросовестности клиентов занимались люди, что занимало много времени и порой носило недостаточно объективный характер. Теперь кредитным скорингом занимается нейросеть. Выводы строятся на основе множества данных: общих доходов человека, его кредитной истории, анализа транзакций и даже трудового стажа. По сути, скоринг – это математическая модель, которая основана на статистических методах и учете больших данных (BigData).

На сегодняшний день 98% решений о выдаче потребительских кредитов физическим лицам и до 30% - юридическим лицам в Сбербанке принимает искусственный интеллект. И даже некоторые заявки на ипотеку рассматриваются роботом. При этом многократно сокращается время на обработку запроса.