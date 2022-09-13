Пермская федерация охотников и рыболовов прощается с президентом

Владимир Николаевич Сенин.

10 сентября ушел из жизни президент Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Владимир Сенин. Прискорбной новостью делится краевое Минприроды.

«Владимир Николаевич долго возглавлял и руководил общественным объединением охотников Прикамья, много сил отдал на благо развития охотничьего хозяйства региона, оставаясь в трудовом строю до самых последних дней. В памяти коллег он навсегда останется жизнелюбивым, стойким, отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в трудную минуту», - пишут в пресс-службе ведомства.

За добросовестный труд Владимир Николаевич неоднократно отмечался правительственными и ведомственными наградами. Сотрудники Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким Владимира Николаевича.

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