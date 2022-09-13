Ирина Волк рассказала о «черном лесорубе» из Прикамья

Фото: Пресс-служба МВД России

В Пермском крае осудят «черного лесоруба». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина рубил деревья с 2016 по 2018 год. Он подыскивал граждан, которые за деньги подписывали заявления в лесничество, чтобы заготовить древесину якобы для личных нужд. Он оформлял от их имени документы и после получения разрешений нанимал рабочих и ехал рубить лес. Древесиной фигурант распоряжался по своему усмотрению.

Всего в результате незаконной рубки в Чердынском районе Прикамья срублено более 700 деревьев. Ущерб природе оценили в 14 млн руб. Теперь мужчина находится под стражей.

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