МЧС Прикамья предупреждает о ночных заморозках до -3 градусов

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Краевое МЧС предупреждает жителей и гостей Пермского края о заморозках, что ожидаются в регионе в ночь с 13 на 14 сентября. Столбики термометра могут опуститься до -3 градусов, сообщают спасатели.

В ведомстве советуют садоводам укрыть деревья защитным материалом, а водителям быть осторожнее на дорогах и избегать резких поворотов. Также стоит быть внимательнее при эксплуатации нагревательных приборов и соблюдать правила пожарной безопасности – иногда из-за этого случаются пожары.

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