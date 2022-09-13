Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 8:51

В Прикамье выявили 1 086 новых заражений ковидом

В 26 территориях региона
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 13 сентября – плюс 1 086 заражений коронавирусом, сообщает региональный оперштаб. В больницы госпитализировано 89 пациентов. 269 из новых заболевших старше 60 лет.

Заболевшие выявлены в 26 территориях. Общее число официальных заражений в регионе за два с половиной года пандемии достигло 405 677.

От последствий ковида с начала пандемии скончались 8 885 человек. Один человек умер за минувшие сутки.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru