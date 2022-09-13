В Прикамье выявили 1 086 новых заражений ковидом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 13 сентября – плюс 1 086 заражений коронавирусом, сообщает региональный оперштаб. В больницы госпитализировано 89 пациентов. 269 из новых заболевших старше 60 лет.

Заболевшие выявлены в 26 территориях. Общее число официальных заражений в регионе за два с половиной года пандемии достигло 405 677.

От последствий ковида с начала пандемии скончались 8 885 человек. Один человек умер за минувшие сутки.

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