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Происшествия13 сентября 2022 8:24

В Перми поздним вечером сгорела баня

К счастью, без погибших и пострадавших
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми поздним вечером 12 сентября сгорела баня. Инцидент произошел в 23 часа по местному времени на Боцманском переулке, делится пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Прибывшие спасатели обнаружили на месте пожара горящую баню. Площадь возгорания составила 16 квадратов. Ликвидировать огонь удалось быстро – всего за несколько минут.

К счастью, во время пожара никто не погиб. Теперь в МЧС выясняют причины инцидента.

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