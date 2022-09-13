В Перми сегодня отключили светофоры на трех перекрестках

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми 13 сентября отключены светофоры на трех перекрестках. Подробности сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Так, до 19:00 не будут работать светофоры на перекрестках:
- Комсомольского проспекта. – улицы Коминтерна
- Комсомольского проспекта – улицы Чкалова
Светофор на перекрестке улицы Леонова и улицы Свиязева не работает до 18:00.
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