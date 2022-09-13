В Перми сегодня отключили светофоры на трех перекрестках

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 13 сентября отключены светофоры на трех перекрестках. Подробности сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Так, до 19:00 не будут работать светофоры на перекрестках:

- Комсомольского проспекта. – улицы Коминтерна

- Комсомольского проспекта – улицы Чкалова

Светофор на перекрестке улицы Леонова и улицы Свиязева не работает до 18:00.

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