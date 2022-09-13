В Перми в выходные снова ограничат движение по Локомотивной

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми в грядущие выходные снова ограничат движение по улице Локомотивной. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».
Эту улицу, напомним, ограничивали в выходные минувшие из-за ремонтных работ.
Поэтому с 23:00 16 сентября и до 6:00 19 сентября частично ограничится движение транспорта на участке от ДКЖ в сторону центра города. Движение в сторону пл. Гайдара будет организовано по одной полосе.
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