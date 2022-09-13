Предпринимателей Пермского края приглашают на акселератор РЖД

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители бизнес-сообщества Пермского края могут стать участниками акселератора РЖД. Организовали мероприятие Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта и платформа по развитию корпоративных решений GenerationS при поддержке Агентства стратегических инициатив. На выбор предоставляются направления «Пассажирский комплекс» и «Технологическая независимость».

Участники акселератора получат доступ к бизнес-заказчикам, отраслевой экспертизе, ускоренному прохождению лабораторных испытаний, а также возможность стать поставщиком РЖД и других более 30 компаний-партнеров — «Почта России», «Газпромтранс», «Северсталь», «Кировский завод», DPD, Fesco.

Подать заявку можно до 15 сентября на сайте акселератора. Допускаются к участию юридические лица с испытанным экспериментальным образцом решения по больше чем 30 направлениям, в том числе комплексные системы, IT-решения, сервисы и услуги, технологии и технические средства, технологии в категории импортозамещения.