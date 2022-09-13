Пермь вошла в тройку городов России по количеству магистральных маршрутов

Автобус №50 в Перми.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пермь вошла в тройку городов РФ по количеству магистральных маршрутов общественного транспорта. Фактом делится городской дептранс.
Так, компания Simetra проанализировала работу транспорта 84 крупнейших городов России. Первое место рейтинга - у Москвы. На втором месте идет Санкт-Петербург. Наш город оказался на третьем.
Магистральные маршруты – это те, что работают по регулируемому тарифу и осуществляют перевозки с 6:00 до 23:00. С интервалом не свыше 10 минут в течение времени работы. Сейчас в Перми - 17 автобусных и 3 трамвайных маршрута, что являются магистральными.
На магистральных маршрутах всегда высокий пассажиропоток из-за их протяженности. Самые популярные магистральные маршруты Перми - автобусы №14, 20, 27, 50 и 77. Отмечается, что Пермь за последние несколько лет добилась наибольшего успеха из всех городов в создании магистральных маршрутов.
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