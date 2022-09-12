Жители Пермского края рассказали о том, как потребительский кредит выручил их

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Каждый хоть раз сталкивался с необходимостью совершения крупных покупок. Кто-то предпочитает копить и через несколько лет покупает долгожданную вещь, кто-то занимает у родственников, но большинство как ни крути обращается в крупные и надежные банки за потребительскими кредитами. Мы опросили жителей пермского края - клиентов Сбербанка и узнали, в какой ситуации их выручил потребкредит.

Вячеслав Илюшенко, г. Березники, автовладелец

"На стареньком Ниссане моей супруги начались проблемы с двигателем, ремонт обходился в какую-то неподъемную для нас сумму. Машину пришлось продать, но супруге же нужно на чем-то ездить – у нее разъездной характер работы! И тут узнал, что знакомый продает свой автомобиль - а он парень аккуратный, хорошо следит за своим "железным конем". И цена сходная была, вот только нужно было поторопиться - кроме меня были еще желающие. Я сразу же пошел в офис Сбербанка, сотрудники мне быстро помогли оформить заявку, а уже через 5 минут так нужные деньги были у меня на карте! Сразу же подписали со знакомым договор купли-продажи. Если бы не потребительский кредит, даже не знаю, чтобы я делал"

Антонина Светлакова, г. Пермь, преподаватель:

"Недавно нашу квартиру затопили соседи, причем так, что пострадало почти ВСЕ! Мы были на даче и обнаружили последствия только спустя два дня. За это время в квартире отошли обои, взбухли полы, пришла в негодность техника. Наши соседи - люди, скажем так, с низкой социальной ответственностью, и мы оказались один на один с тем, что надо делать ремонт по всей квартире и обновлять почти всю технику. Трясти деньги с соседей было бессмысленно, поэтому я оформила заявку в Сбербанк Онлайн на нужную нам сумму. Деньги в этот же день поступили на карту, и мы смогли приступить к ремонту."

Егор Орлов, г. Краснокамск, продавец:

"Моя мама давно мечтала о хорошем смартфоне, но никак не решалась себе его приобрести, ведь стоит он почти 70 тысяч. А тут у нее юбилей, и я подумал --почему бы и не порадовать маму? В моменте таких средств у меня не было, поэтому оформил потребительский кредит в Сбербанке и заказал смартфон в интернет-магазине со скидкой. Вы бы видели ее глаза! Такое счастье дороже любых денег. Кредит я быстро, месяца за четыре, закрыл, а она до сих пор радуется подарку и каждый раз благодарит меня за него. Согласитесь, это дороже любых денег."

Что бы у вас ни произошло, в Сбербанке можно получить потребительский кредит на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн, а ее рассмотрение займет всего несколько минут. Подробные условия на сайте банка.