Простые советы, как развлечь ребенка

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Каждый родитель хочет, чтобы времяпровождение их детей было максимально полезным, особенно сейчас – в эпоху гаджетов и бесконечных лент в соцсетях. В нашем материале рассмотрим способы, которые увлекут не только ребенка, но и всю семью, более того – дадут заряд хорошего настроения на долгое время.

Сейчас дети на "ты" с техникой и обожают общаться с голосовыми помощниками. Рынок предлагает широкий выбор устройств на разный вкус и кошелек. Например, в умной колонке SberBox голосового помощника можно выбрать на любой вкус, ведь их там целых три: Сбер, Афина или Джой. Они ответят на все нескончаемые детские "Почему?", расскажут интересную сказку или включат любимые песни. Кстати, именно Джой по характеру ближе всего к детям - она общается более неформально, на "ты" с пользователями и любит поиграть и поболтать.

Еще одна интересная возможность – мультимедийные смарт-приставки. К примеру, в SberBox есть возможность в неограниченном количестве просматривать на большом экране фильмы и видеоролики, напрямую подключиться к YouTube, что будет особенно интересно для подростков. Кроме того, взрослые и маленькие пользователи могут играть в любимые игры и прослушивать музыку, выбрав что-то из готовых плейлистов, или составить свою подборку любимых треков, например, для прогулок с детьми.

А для малышей есть классная возможность посмотреть развивающие мультики в онлайн кинотеатре. Кстати, в ОККО доступны мудрые и добрые истории с очаровательными киногероями - для этого создан специальный детский раздел! Здесь можно выбрать подходящий возраст, и ребенок получит доступ только к той анимации, семейным фильмам или образовательным программам, которые ему подходят.

А если отвлечься от ежедневных дел, то праздник можно устроить из обыкновенного пикника на балконе, ведь такие минуты объединяют семью и запоминаются надолго. Вкусняшки и сладости для детей быстро привезут с сервисами доставки продуктов, которые работают в Перми: Самокат, СберМаркет и DeliveryClub. Надеемся, эти советы пригодятся в организации семейного досуга, и вы всегда найдете чем увлечь ребенка!