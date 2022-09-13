Власти Перми оценили ледовый городок в 30 миллионов

Фото: Архив "КП"

Власти города Перми объявили конкурс на строительство и обслуживание новогоднего комплекса на городской эспланаде. Подробностями делится «Рифей-Пермь».

Так, максимальная цена контракта - 30 млн руб. Начать работать комплекс должен 28 декабря, а демонтируют его после 19 февраля.

Тема ледового городка грядущей зимой станет 300-летний юбилей главного города Прикамья. По техзаданию, на территории городка построят 14 горок от 1 до 3 метров в высоту, ледовый лабиринт «Пермь, я люблю тебя!», покатушку «Пермский ящер», композиции «300 лет Перми» и «Электродуговая сварка Славянова».

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