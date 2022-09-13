В Перми изменено расписание двух автобусных маршрутов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми изменили расписание двух автобусных маршрутов - №6 и №9. Подробности сообщает городской дептранс.

С 17 сентября по субботам изменено время отправления от конечной остановки «Станция Пермь-2» с 07:37 на 07:27 автобуса №6. Изменены и последующие отправления для сохранения интервала движения.

А с 15 сентября отправление автобуса №9 от остановки «Микрорайон Хмели» перенесут с 18:53 на 19:40.

Актуальное расписание и маршруты транспорта Перми онлайн всегда можно узнать на официальном сайте Гортранса.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru