Игру «Пармы» с грандом турецкого баскетбола можно посмотреть онлайн

"Анадолу Эфес" из Стамбула. Фото: globallookpress.com

Игру пермского БК «Парма-Пари» против гранда турецкого и всего европейского баскетбола – «Анадолу Эфес», можно посмотреть онлайн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, «Парма» сейчас вовсю готовится к новому сезону. Баскетболисты из Перми уже сыграли два товарищеских матча с УНИКСом из Казани и с «Химками».

13 сентября пермяки встретятся с подмосковной «Руной». А вот 15 сентября соперником будет уже турецкий клуб – «Бахчешир Колеж». 17 сентября состоится контрольный матч против действующего чемпиона Евролиги – «Анадолу Эфес» из Стамбула.

Все матчи покажет платформа Okko Спорт. Матчи будут доступны для зарегистрированных пользователей и без дополнительной платы за просмотр.

«Анадолу Эфес» - популярный турецкий клуб. 15-кратный чемпион Турции, двукратный и действующий чемпион Евролиги – самого престижного европейского баскетбольного турнира. Свое название получил от турецкого производителя пива Anadolu Efes. До 2011 года был известен под названием «Эфес Пилсен».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru