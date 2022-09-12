Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С октября в Перми заработает новый автобусный маршрут – № 17. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

- Автобусный маршрут свяжет микрорайон Висим через улицу Восстания с КИМ и площадью Дружбы. - Это будет легальный маршрут с действием проездных и точным расписанием движения.

Впервые автобус № 17 выйдет на линию 1 октября.

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