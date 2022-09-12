Фото: «В курсе.ру»

В Пермском крае УК отказалась ехать к жильцам, чью квартиру заливало всю ночь. Причиной, со слов сотрудницы управляющей компании «Новый центр», стала загруженность работников из-за подготовки к отопительному сезону.

Хозяйка пострадавшей квартиры рук после этого не опустила. И сообщила о случившемся не только в местные соцсети, но и в администрацию города Соликамска. Лишь после этого, по сообщению «В курсе.ру», на адрес приехал слесарь, который все осмотрел и зафиксировал последствия потопа. Как выяснилось, протечка не связано с человеческим фактором. Ситуация продолжает быть серьезной: воду так и не удалось остановить.

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